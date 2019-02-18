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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «У нас в Уфе какая-то обожжённая история с уборкой снега»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «У нас в Уфе какая-то обожжённая история с уборкой снега» Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 18 февраля врио главы республики Радий Хабиров особый акцент сделал на вопросах уборки снега, закупки техники и работе глав муниципалитетов в этой области.

«Есть вещи, которые мы взяли делать, надо их делать. Я обращаюсь ко всем главам муниципалитетов, прежде всего, по Уфе. У нас в Уфе какая-то обожжённая история с уборкой снега. Я, к сожалению, получаю противоречивую информацию. В целом, я вижу, что город у нас не находится в снежном плену, но мы же с вами договорились, мы в некотором смысле перфекционисты. Вы давайте, работайте: снег идет, техника есть, организовывайте работу. Если надо, значит, ночами работайте, но все-таки, чтобы количество жалоб, которые ко мне поступают в отношении уборки снега, вы понижали. Идеального ничего не бывает, но эта зима для нынешнего состава пробная. Но люди живут сейчас, не пробами, а в моменте, поэтому не расслабляйтесь. У нас и февраль, и март снежные будут. Работайте, пожалуйста», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики поинтересовался, что происходит с закупкой техники.

«Часть техники приобретена для Уфы в прошлом году. В этом году по РАИП в марте должна поступить еще одна партия. Каждый муниципалитет для себя выбирал самостоятельно. В основном, это грейдерная техника, а также поливомоечная и снегоуборочная», — ответил и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ — министра ЖКХ РБ Михаил Киреев.

«Не заставляйте меня такими нюансами заниматься – это отнимает мое время. Я до нового года давал поручение, настраивал всех глав администраций, что летом наши чумазые города – улицы, дороги — не должны быть таковыми. Единственное для вас средство – покупать пылесосы и поливомоечные машины. Нужны деньги? Я готов предоставить деньги. Только, чтобы не получилось, что у нас снег в апреле сойдет, в мае пыль будет летать, а вы придете и разведете руками — а техники нет. Этого я точно не прощу. Если вы прозеваете эту историю (главы муниципалитетов — прим. автора), это будет ваша персональная фатальная проблема. Займитесь этим», — подчеркнул врио главы республики.

Теги: Радий Хабиров, снег, техника
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