Фото: Розалия Валеева Роспотребнадзор предупреждает о лихорадке денге в Перу Фото: Розалия Валеева

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным министерства здравоохранения Перу только в январе 2019 года в стране зарегистрировано 848 случаев заболеваний лихорадки денге, из которых два закончились летальным исходом.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в департаментах Аякучо, Лорете, Мадре-де-Дьос, Пьюра и Тумбес.

Официальные власти контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки денге на территории Перу.

В прошлом году вспышки лихорадки отмечались также в Аргентине, Венесуэле, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, Парагвае, Эквадоре, Сальвадоре, Боливии, Никарагуа, Малайзии, Филиппинах, Фиджи, Лаосе, Камбоджи, Сингапуре, Мьянме, Индии и Шри-Ланке.

В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов и в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году– 105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году – 145, в 2017 году – 196, в 2018 году – 259 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

Следует помнить: источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti.

Постинфекционный иммунитет стойкий и длится несколько лет. Повторные заболевания возможны по истечении этого времени или при инфицировании вирусом иного типа.

Основными местами размножения комаров в странах Азии, Центральной и Южной Америки являются созданные человеком емкости, такие как глиняные сосуды, металлические бочки и бетонные цистерны, используемые для хранения домашних запасов воды, а также выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, старые автомобильные шины и другие предметы, в которых накапливается дождевая вода. В Африке комары широко размножаются также и в естественной среде — в дуплах деревьев и на листьях, образующих чашу, в которых собирается вода.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности в целях защиты от укусов насекомых — носить одежду максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях на окна и двери вешать сетки.

По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует выбирать для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемиологическом отношении и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.