Фото: ИА «Башинформ» В Уфе крыши от снега очищают 292 кровельщика Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

17 февраля в Уфе на очистке кровель от снега трудится 75 бригад кровельщиков – 292 человека, работает девять автовышек, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

«Все работы проводятся с обязательным соблюдением норм безопасности, как самих работников, так и граждан – выставляются предупреждающие знаки, места вероятного схода льда и снега ограждаются сигнальными лентами.

Отметим, что погодные условия вносят свои коррективы в графики по очистке крыш домов, поэтому некоторые из них очищаются по несколько раз», — говорится в сообщении.

В Уфе установилась погода, способствующая утяжелению слежавшегося снега, что грозит опасностью схода наледи с крыш. Упавшая ледяная глыба способна серьезно навредить не только имуществу, но и жизни, здоровью человека.

Администрация Уфы требует производить своевременную очистку кровли от снега, наледи, удаление сосулек, образующихся на карнизах и принять меры безопасности.