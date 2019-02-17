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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе «Детское радио» проведет творческий конкурс «Сказка из электрички»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БППК

Фото: пресс-служба БППК

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне для уфимских школьников и воспитанников Уфимской детской железной дороги организовали экскурсию на городской электричке «Толпар», курсирующей по маршруту Дема — Уфа – Шакша. Поездка была организована работниками Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Краевед и ученый Павел Егоров рассказал детям об истории строительства Самаро–Златоустовской железной дороги, ее роли в становлении истории Башкирии. В частности, участники акции узнали, что около нынешней станции Шакша Куйбышевской железной дороги до революции стоял завод по производству спичек и именно их поставляли в царский дворец, а водонапорная башня, построенная еще в начале века для заправки паровозов, служила для заправки военных составов, перевозивших в далеком 1905 году солдат русско-японской военной кампании.

Во время поездки прямо в вагоне электропоезда сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ провели для подростков профилактическую акцию «Нет наркотикам!» Сотрудник управления капитан полиции Мадина Хусаинова рассказала, что такие импровизированные уроки в электричке проходят уже четыре года и очень запоминаются юным пассажирам, поскольку в них можно увидеть самых настоящих служебных собак, непосредственно участвующих в рейдах и операциях против наркопреступников.

«Экскурсия на электропоезде, уже 25 по счету и длившаяся более часа, прошла в оживленном диалоге – молодые люди отвечали на вопросы, высказывали свое мнение и делились впечатлениями о путешествии. Особенно поездка пришлась по душе активу уфимской редакции «Детского радио». Юные радиосказочники, поэты и ведущие тут же решили провести у себя творческий конкурс «Сказка из электрички». Особой заботой были окружены маленькие пассажиры с ограниченными физическими возможностями. Детям показали кабину машиниста. Работники Башкортостанской ППК передали ребятам книги, предоставленные городским клубом «Букинист», литературные журналы, туристические карты известных мест в республике», — рассказал агентству «Башинформ» пресс-секретарь БППК Сергей Спатар.

Теги: железная дорога
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