Фото: соцсети Похороны бывшего депутата Госсобрания Башкирии Эдварда Мурзина состоятся 18 февраля Фото: соцсети

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Похороны бывшего депутата Госсобрания — Курултая Башкирии, правозащитника Эдварда Мурзина состоятся 18 февраля. Об этом сообщает издание sobkor02.ru﻿.

Родственники надеются, что последнее путешествие Эдварда из Америки на родину пройдет благополучно и без задержек.

18 февраля тело планируется сначала завезти в уфимский дом Эдварда на Грозненской улице, а потом в ритуальном зале на Южном кладбище в столице Башкирии с 8 и до 10.30 утра с ним могут попрощаться все желающие.

Единственное, что желала бы сестра Эдварда Нейля Татлыбаева — успеть до двух часов дня довезти брата до кладбища в деревне Янаул Краснокамского района, где похоронены все его родственники. Чтобы хотя бы в день возвращения Эдика на родину упокоить его до захода солнца.

«Наверное, Эдик был бы очень рад, что за него переживало столько людей. Также брат был бы счастлив узнать, как много он имел надежных друзей — несколько десятков человек перечислили деньги, звонили мне и писали. Думаю, что Эдик смотрит сейчас на всех с небес и улыбается», — говорит Нейля Татлыбаева.

Правозащитник Эдвард Мурзин скончался в США на 56-м году жизни. По сообщениям родных, во сне у него остановилось сердце.

Уроженец Нефтекамска Эдуард Хасимович Хуснутдинов (позднее он сменил паспорт на Эдвард Мурзин, а в графе отчество поставил прочерк) избрался в региональный парламент от партии «Яблоко». Затем занимался общественной деятельностью и эпатировал публику различными законопроектами, в том числе о разрешении однополых браков.

Эдвард Мурзин эмигрировал в Америку за «лучшей жизнью», но скоро понял, что там скучно. Там он закончил вуз и стал заниматься кабельными сетями. Недавно заявил близким, что собирается расширяться и брать помощника.

В конце 2018 года он вернулся ненадолго в Уфу и увиделся со всеми друзьями и приятелями.

У бывшего депутата осталось трое малолетних детей: 13, 10 и 7 лет.