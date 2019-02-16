Уфимским врачам удалось спасти беременную женщину с инфарктом миокарда

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Хирургам Республиканского кардиологического диспансера удалось спасти женщину, у которой на 33-34 неделе беременности произошел инфаркт миокарда.

Уфимка Айгуль Ишбулатова уже готовилась к рождению ребенка, вдруг у нее резко стали появляться периодические давящие боли за грудиной. В кардиоцентр она поступила уже в тяжелом состоянии. Было решено экстренно провести операцию кесарево сечение в условиях клиники — ребёнок родился весом 2400 кг и был переведен в РДКБ. Затем пациентке успешно провели коронарную ангиографию, после которой организм молодой женщины быстро восстановился.

Сейчас с мамой и малышом все хорошо, они оба уже дома.

﻿«Это первый подобный случай в истории нашего кардиологического центра, — рассказала главный врач Ирина Николаева. — Инфаркт миокарда встречается у беременных крайне редко, от 3 до 6 случаев на 100 тысяч беременностей. Причины могут быть разные, в том числе, атеросклероз, тромбоз коронарных артерий. Заболевание может развиваться и у относительно здоровых женщин, когда спазм артерий или их тромбирование развиваются на фоне неизвестных факторов, что и произошло в данном случае».

Врачи советуют будущих мамам предельно внимательно относиться к своему здоровью. Основными признаками инфаркта являются — развитие интенсивной сильной боли за грудиной, имеющей давящий и сжимающий характер.