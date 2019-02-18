В Башкирии выберут председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН
В Башкирии выберут председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Во вторник, 19 февраля, в Уфе, во Дворце молодежи пройдет общее собрание трудового коллектива Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, на котором состоятся выборы председателя научного учреждения. Как сообщили в избирательной комиссии по выборам руководителя УФИЦ РАН, в бюллетень для голосования включены: доктор биологических наук, профессор Олег Логинов; доктор химических наук, профессор, академик Академии наук Республики Башкортостан, в 2010-2013 годах ректор БашГУ Ахат Мустафин; доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Алексей Николенко; доктор географических наук, профессор, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Айбулат Псянчин.