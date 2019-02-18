Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.70

EUR 75.24

18 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии выберут председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии выберут председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во вторник, 19 февраля, в Уфе, во Дворце молодежи пройдет общее собрание трудового коллектива Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, на котором состоятся выборы председателя научного учреждения. Как сообщили в избирательной комиссии по выборам руководителя УФИЦ РАН, в бюллетень для голосования включены: доктор биологических наук, профессор Олег Логинов; доктор химических наук, профессор, академик Академии наук Республики Башкортостан, в 2010-2013 годах ректор БашГУ Ахат Мустафин; доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Алексей Николенко; доктор географических наук, профессор, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Айбулат Псянчин.

Теги: наука, УФИЦ РАН, выборы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Бирском районе Башкирии в ДТП погибли три человека
Накануне вечером в Бирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 18 часов на 76 км автодороги Уфа - Янаул. Столкну
На границе Башкирии и Челябинской области крупная авария с участием фуры, есть погибшие
На трассе М-5 на границе Башкирии и Челябинской области произошла крупная авария. Возле Аши легковой автомобиль врезался в фуру. По сообщению очевидце
В Уфе ушел из жизни народный артист России и Башкортостана, актер Загир Валитов
Сегодня в Уфе после болезни ушел из жизни актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов. Валитов Загир Суфиянович - народный артист
Роструд разъяснил, как россияне будут отдыхать в марте
В России дни с 8 по 10 марта будут нерабочими, пишет «Российская газета» со ссылкой на информацию Федеральной службы по труду и занятости. Россияне смо
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть