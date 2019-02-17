Фото: Гульфия Акулова В Башкирии предлагают временно запретить весеннюю охоту на водоплавающих птиц Фото: Гульфия Акулова

УФА, 17 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкирское отделение Русского географического общества предлагает ввести в регионе временный запрет на весеннюю охоту на водоплавающих птиц, при этом сохранив охоту в осенний период. С соответствующим письмом активисты РГО в РБ обратились за поддержкой к врио главы республики.

По их мнению, экономическая составляющая весенней охоты и размер вреда, наносимого природе при её проведении, не сопоставимы. Это связано не только с прямым изъятием большого числа особей, нарушениями правил охоты — добычей охраняемых видов, самок, превышением лимита изъятия, но и повышением беспокойства птиц, приступивших к размножению. К тому же, считают защитники природы, открытие весенней охоты усиливает браконьерство.

Из 30 видов водоплавающих птиц, отнесённых к охотничьим ресурсам на территории республики, по данным региональных орнитологов только четыре вида — кряква, чирок-трескунок, красноголовый нырок и хохлатая чернеть, имеют у нас относительно высокую численность. При этом под выстрел из-за браконьерства и элементарной неосведомлённости охотников попадают и редкие виды птиц, занесённые в Красные книги, а также виды, имеющие стабильно низкую численность в республике — залётные, пролётные и краеареальные виды.

«В настоящее время во многих регионах России практикуется запрет или серьёзные ограничения весенней охоты. В качестве примера можно привести Алтайский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Астраханскую и Омскую области, республики Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия и Крым. Это абсолютно правильный шаг в организации рационального использования животного мира и его сохранения. Мы не говорим о полном, круглогодичном запрете на отстрел водоплавающей птицы, мы просим лишь о временном запрете только в весенний период. Нам говорят, что это вызовет негативную реакцию охотников. Но потом, когда популяции птиц восстановятся и начнется их активное размножение, охотники скажут нам спасибо», — рассказал агентству «Башинформ» руководитель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин.