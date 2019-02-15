Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.54 ↑

EUR 75.04 ↓

15 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии запустили акцию #ДержисьСибай

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео

В Башкирии запустили акцию #ДержисьСибай Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сибайское телевидение вместе с активистами эко-движения запустили акцию #ДержисьСибай. Все горожане и те, кто неравнодушен к тому, что происходит в городе в последние три месяца, кого волнует экологическая обстановка, записывают видеообращения к сибайцам.

К акции уже присоединились дьякон Арсений Стрельцов и солист башкирской этно-рок группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.

Теги: ДержисьСибай
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В больнице Башкирии опровергли информацию о фиксации ноги бабушки шваброй
В СМИ появилась информация, что врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы якобы не стали госпитализировать 83-ле
Под Уфой планируют построить 6 тысяч коттеджей
6 тысяч малоэтажных индивидуальных домов в поселках Зинино и Нагаево планируют построить под Уфой. Проект развития территорий поселков представил на перв
В Кремле следят за экологической ситуацией в Сибае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами 14 февраля заявил, что федеральные власти следят за экологической ситуацией в
Житель Башкирии едва не убил вахтовика в поезде
Красноярский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство вахтовика. Мужчина ехал в пассажирском поезде сообщ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть