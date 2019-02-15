Фото: Стоп-кадр видео В Башкирии запустили акцию #ДержисьСибай Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сибайское телевидение вместе с активистами эко-движения запустили акцию #ДержисьСибай. Все горожане и те, кто неравнодушен к тому, что происходит в городе в последние три месяца, кого волнует экологическая обстановка, записывают видеообращения к сибайцам.

К акции уже присоединились дьякон Арсений Стрельцов и солист башкирской этно-рок группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.