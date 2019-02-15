В Башкирии запустили акцию #ДержисьСибай
В Башкирии запустили акцию #ДержисьСибай Фото: Стоп-кадр видео
УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Сибайское телевидение вместе с активистами эко-движения запустили акцию #ДержисьСибай. Все горожане и те, кто неравнодушен к тому, что происходит в городе в последние три месяца, кого волнует экологическая обстановка, записывают видеообращения к сибайцам.
К акции уже присоединились дьякон Арсений Стрельцов и солист башкирской этно-рок группы «Аргымак» Ринат Рамазанов.