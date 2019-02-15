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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В больницу Стерлитамака доставили аппарат, который врачи попросили у Радия Хабирова

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В больницу Стерлитамака доставили аппарат, который врачи попросили у Радия Хабирова Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамакскую клиническую больницу №1 доставили высокотехнологичное оборудование С-дугу для проведения сложных нейрохирургических операций. Об этом агентству «Башинформ» рассказали в Минздраве республики.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что медики стерлитамакской больницы попросили врио Главы региона Радия Хабирова помочь с заменой аппарата, который пришел в негодность. В министерстве здравоохранения нашли выход из сложившейся ситации и планировали привезти электронно-оптический преобразователь до конца февраля 2019 года. Однако это случилось раньше.

Справка:

С-дуга — это интраоперационный цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет контролировать ход операций на позвоночнике в режиме онлайн. С его помощью оперируют переломы позвоночника, опухоли позвонков и спинного мозга, новообразования позвоночного столба и др. Стоимость аппарата примерно 10 млн рублей.

Теги: Стерлитамак, С-дуга, аппарат, Радий Хабиров
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