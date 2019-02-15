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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Из Уфы возобновят рейсы до Томска

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Из Уфы возобновят рейсы до Томска Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 24 февраля аэропорт «Томск» возобновит рейсы до Нижневартовска и Уфы. Самолеты по этим направлениям будут летать по средам и воскресеньям. Время в пути до башкирской столицы составит 4,5 часа.

Как сообщили в пресс-службе томского аэропорта, билет в одну сторону без учета сборов авиакасс обойдется в 15 775 рублей.

«Самолет будет вылетать из Уфы 08:40, затем прибывать в Нижневартовск в 10:45. Вылет из этого города будет в 11:30, и в Томск воздушное судно прибудет в 14:45. Для каждого аэропорта указано местное время. Из Томска вылет будет в 15:45, прибытие в Нижневартовск запланировано на 15:00, затем из этого города самолет вылетит в 15:55 и прибудет в Уфу в 18:15», — говорится в сообщении.

Теги: рейс, Уфа, Томск
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