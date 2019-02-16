В Уфе в 13-й раз выберут победителей городской премии «Достояние столицы»

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» объявил о старте XIII конкурса на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы».

Основная цель конкурса — поиск и поддержка инициативных и созидающих уфимцев, кто своими делами способствуют процветанию и развитию города Уфы, а также имеет новые полезные идеи для их дальнейшего воплощения.

К участию приглашаются активные и созидающие уфимцы старше 18 лет, которые с помощью своей профессиональной деятельности и общественно значимых дел вносят вклад в настоящее и будущее города.

В 2019 году конкурс проходит по следующим номинациям: «Уфа — благоустроенный и экологически безопасный город»; «Уфа — город демографически значимых инициатив»; «Уфа — город, сохраняющий традиции благотворительности»; «Уфа — город жителей с активной гражданской позицией»; «Уфа — город больших достижений в науке, образовании, культуре и спорте»; «Общественное признание за заслуги перед городом»; «Общественное признание за заслуги перед городом».

Заявки принимаются с с 25 марта по 5 апреля. Положение и условия конкурса доступны на сайте «Общественного фонда развития города». Телефон для справок: 8 (347) 282-99-97.

Конкурс на соискание Общественной городской премии «Достояние столицы» учрежден и ежегодно проводится с 2006 года. За 12 лет номинантами конкурса стали свыше 650 жителей Уфы — преподаватели вузов, деятели культуры и искусства, спортсмены, студенты, врачи, руководители детских и подростковых клубов, предприниматели, педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений, работники промышленной сферы и многие другие.