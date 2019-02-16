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16 февраля Суббота

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе 16 февраля будет закрыта для проезда часть улицы Ухтомского

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

16 февраля в связи с проведением в Демском районе сельскохозяйственной ярмарки с 7 до 16 часов будет закрыта для проезда часть улицы Ухтомского — от пересечения с ул. Аургазинской до пересечения с ул. Магистральной.

Движение транспорта на данный период будет осуществляться по улицам Магистральная-Мусы Джалиля-Островского-Ухтомского и далее по маршруту. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.

Теги: проезд, транспорт
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