В Уфе 16 февраля будет закрыта для проезда часть улицы Ухтомского

УФА, 16 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

16 февраля в связи с проведением в Демском районе сельскохозяйственной ярмарки с 7 до 16 часов будет закрыта для проезда часть улицы Ухтомского — от пересечения с ул. Аургазинской до пересечения с ул. Магистральной.

Движение транспорта на данный период будет осуществляться по улицам Магистральная-Мусы Джалиля-Островского-Ухтомского и далее по маршруту. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут движения.