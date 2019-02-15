Фото: ММПС Уфа примет молодежный гражданский форум «Башкортостан - территория возможностей!» Фото: ММПС

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 февраля на площадке ВДНХ-Экспо пройдет молодежный гражданский форум «Башкортостан — территория возможностей!» Более 1000 участников активистов студенческих клубов, молодежных организаций, школьников, спортсменов, аграриев, ученых и предпринимателей обсудят насущные вопросы по четырем направлениям.

«На спортивной платформе будет работать мобильный центр сдачи ГТО, выставка авиамоделирования, а спортсмены республики продемонстрируют мастерство единоборств на татами, — сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта Башкирии. — На платформе «Взгляд в будущее» будут представлены молодежные проекты вузов республики. В течение дня пройдут консультации по профориентации, подвижные игры, тематические фотозоны и ярмарка молодежных вакансий. Третьим направлением станет Форум маленьких героев. Для детей и подростков будут работать мастерские и выставка маленьких героев. Завершится площадка просмотром фильма «О маленьких героях». А в рамках платформы «Пространство мнений» представители молодежи смогут высказать свое мнение по актуальным общественным вопросам в формате Гайд-парка».

В рамках форума состоится «Диалог на равных с врио главы Республики Башкортостан Радием Хабировым».

В завершение молодежного гражданского форума участники посмотрят фильм «Т-34» и обсудят его с российским актером театра и кино Антоном Богдановым.