Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.54 ↑

EUR 75.04 ↓

15 февраля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфа примет молодежный гражданский форум «Башкортостан - территория возможностей!»

ОБЩЕСТВО
Фото: ММПС

Уфа примет молодежный гражданский форум «Башкортостан - территория возможностей!» Фото: ММПС

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 февраля на площадке ВДНХ-Экспо пройдет молодежный гражданский форум «Башкортостан — территория возможностей!» Более 1000 участников активистов студенческих клубов, молодежных организаций, школьников, спортсменов, аграриев, ученых и предпринимателей обсудят насущные вопросы по четырем направлениям.

«На спортивной платформе будет работать мобильный центр сдачи ГТО, выставка авиамоделирования, а спортсмены республики продемонстрируют мастерство единоборств на татами, — сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта Башкирии. — На платформе «Взгляд в будущее» будут представлены молодежные проекты вузов республики. В течение дня пройдут консультации по профориентации, подвижные игры, тематические фотозоны и ярмарка молодежных вакансий. Третьим направлением станет Форум маленьких героев. Для детей и подростков будут работать мастерские и выставка маленьких героев. Завершится площадка просмотром фильма «О маленьких героях». А в рамках платформы «Пространство мнений» представители молодежи смогут высказать свое мнение по актуальным общественным вопросам в формате Гайд-парка».

В рамках форума состоится «Диалог на равных с врио главы Республики Башкортостан Радием Хабировым».

В завершение молодежного гражданского форума участники посмотрят фильм «Т-34» и обсудят его с российским актером театра и кино Антоном Богдановым.

Теги: молодежный форум
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В больнице Башкирии опровергли информацию о фиксации ноги бабушки шваброй
В СМИ появилась информация, что врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы якобы не стали госпитализировать 83-ле
В Кремле следят за экологической ситуацией в Сибае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами 14 февраля заявил, что федеральные власти следят за экологической ситуацией в
Под Уфой планируют построить 6 тысяч коттеджей
6 тысяч малоэтажных индивидуальных домов в поселках Зинино и Нагаево планируют построить под Уфой. Проект развития территорий поселков представил на перв
МЧС Башкирии предупреждает о снежном накате и заносах на дорогах
МЧС Башкирии предупреждает водителей о снежном накате и заносах на дорогах. В пресс-службе ведомства сообщили, что 15 февраля в республике прогнозируетс
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть