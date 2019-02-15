В уфимской колонии в День влюбленных провели исламский обряд бракосочетания - никах

Фото: УФСИН по РБ



Фото: УФСИН по РБ

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 февраля в День всех влюбленных в уфимской исправительной колонии строгого режима ИК-3 состоялся никах.

Узами брака по законам ислама решили связать себя 36-летний осужденный и его 37-летняя избранница. Церемонию для них в мечети на территории исправительного учреждения провел имам-хатыб из «Ляля-Тюльпан» Равиль хазрат. Он прочитал новобрачным проповедь, рассказал о правах и обязанностях супругов и выдал свидетельство, по которому брак по мусульманским обычаям считается состоявшимся.

﻿«Мы давно друг друга знаем и любим, пришли к этому решению вместе, надеемся на досрочное освобождение уже в этом году, — рассказывают Азамат Эшонкулов и Динара Сердюченко. — Тем более, через два месяца ждем пополнения, будет для кого жить и начинать жизнь с чистого листа, а свадьбу хотим сыграть на свободе со всеми родными и близкими людьми».

﻿«Нет никаких препятствий для проведения этого обряда, — отметил Равиль-хазрат. — Главное — искренняя вера человека, которая помогает преодолеть соблазны и встать на путь исправления».

Как сообщили в УФСИН по РБ, создание семьи в период отбывания наказания в исправительных учреждениях — явление не столь уж и редкое. Руководство учреждений всегда идет навстречу благим начинаниям. В 2018 году проведено семь мусульманских свадебных обрядов.