Фрагмент видеореконструкции (копка траншеи)

Фото: Киностудия «Уральский кинопарк» В Башкирии сняли киноверсию реконструкцию строительства уфимской телебашни Фото: Киностудия «Уральский кинопарк»

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Видеореконструкцию строительства знаменитой телебашни в Уфе — события 1959 года, которые не сохранились в архиве гостелерадиофонда, — воссоздали в кинематографическом варианте в киностудии «Уральский кинопарк». Сейчас идёт постпродакшн проекта. Бекстейдж видеореконструкции на сайте «Башинформ» публикуется впервые.

Проект приурочен к 60-летию башкирского телевидения. Для того, чтобы воссоздать события 1959 года режиссеры прямо в павильоне сконструировали полноразмерную копию легендарной уфимской телебашни, ввод в строй которой положил начало регулярному телерадиовещанию в нашей республике.

«На создание этого ролика вдохновила заметка, а точнее репортаж в газете «Советская Башкирия» от 14 ноября 1957 года под названием «180-метровая башня готова». Он настолько кинематографичен и лаконичен. Он настолько передает дух того времени и атмосферу, что это стало по сути готовым сюжетом ролика о первостроителях уфимского телецентра. Мы только добавили одно, последнее предложение о том, что в это время в студии башкирского телевидения шла подготовка первой телевизионной трансляции в истории Башкирии. И далее появляется Мустай Карим, который читает в эфире стихи на башкирском языке. Вообще для меня и для каждого уфимца – это такая мечта побывать на шпиле уфимской телебашни. Я даже когда работал на телевидении несколько раз пытался организовать съемку там на высоте, но всегда нам отказывали», — рассказал кинорежиссер и автор ролика Рияз Исхаков.

Телевышка Уфы взметнулась ввысь на 192 метра почти на берегу реки Белой. Кстати, первый проект авторства «Ленгипргорпроекта» предусматривал установку 180-метровой телебашни в районе современного Горсовета на проспекте Октября. Однако затем телевышку решено было построить около 35-й школы, хотя это место изначально было зарезервировано под памятник Салавату Юлаеву.

Есть еще один интересный факт в истории уфимской телевизионной вышки. Башня уфимского телецентра не всегда являлась самым высоким сооружением в городе. До 2007 года в районе Глумилино существовали четыре радиомачты высотой по 204 метра каждая. Именно эти вышки были возведены в 1942 году для трансляции радиостанции РВ-1 Радио Коминтерна на захваченную гитлеровцами Европу.

«Мало кто из современников помнит как именно строилась легендарная башня, но из прессы известно, что это была, что называется ударная стройка. На возведение уфимского телецентра со всей страны приехали ведущие инженеры и строители, и в рекордно короткие сроки в Уфе появилась эта, инновационная по тем временам, доминанта. Но самое главное в нашей республике появилось телевидение! Идея была простой – воссоздать то, что происходило в то время. Отдать дань уважения первостроителям уфимского телецентра!, — отметил директор ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов . — А таковых было огромное количество. Не все их имена сохранила история, но те, кто помогал делать башкирскому телевидению первые шаги известны. Это связист из Ашхабада Эмануил Соломонович Штейнберг, получивший должность директора радиотрансляционной сети. Через несколько лет именно Штейнберг станет первым директором Уфимского телецентра. Руководитель «3-его строительного треста» Леонид Балабан, который отвечал за всю грандиозную стройку. Радиолюбитель К.Кравец, впоследствии ставший первым телеоператором профессионального телевидения. Со всей страны в Уфу приехали специалисты для обслуживания новенького телецентра: Василий и Клара Невинные, Светлана Янбарисова, Лидия Попова и многие другие».

За три месяца до официального пуска телецентра и начала регулярного вещания решили в новогоднюю ночь 1958-1959 годов преподнести уфимцам подарок – пробную передачу с новогодним поздравлением. И как сказано выше этот факт не прошел мимо кинематографистов. В новом ролике появится молодой Мустай Карим, который и открыл первый эфир башкирского телевидения в ту памятную новогоднюю ночь 1958-1959 годов.