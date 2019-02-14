Фото: transport.bashkortostan.ru В Башкирии установят 17 светофоров на солнечных батареях Фото: transport.bashkortostan.ru

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году в Башкирии установят 17 светофоров на солнечных батареях. Всего же по республике монтируют 30 сигнальных фонарей. Об этом сообщили в региональном госкомитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Солнечная батарея генерирует электроэнергию и накапливает ее в установленном аккумуляторе в светлое время суток. Именно эти запасы используются для работы светофора в ночное время. Применение новых светодиодных светофоров позволит снизить потребление электроэнергии и эксплуатационные затраты на обслуживание оборудования», — объяснили специалисты.

Отметим, что в 2018 году на территории республики за ноябрь-декабрь установили 15 таких светофоров вблизи школ и детских садов, еще один — на оживленном перекрестке в селе Красная горка.