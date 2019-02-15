Фото: Стоп-кадр видео "Вся Уфа" В Башкирии в городских условиях родились янгята-двойняшки Фото: Стоп-кадр видео "Вся Уфа"

УФА, 15 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе студенты и аспиранты Башкирского аграрного университета выбирают имена ягнятам-двойняшкам, которые родились в местном виварии. Малыши породы «советский меринос» появились на свет 15 дней назад и лишь изредка расстаются с мамой для того, чтобы их осмотрели ветеринары: оценили волосяной покров, измерили давление и пульс.

«У овец это встречается крайне редко, потому что они приносят, в основном один, редко — два ягненка. Очень редко, когда бывает три ягненка. У нас такое счастье случилось», — цитирует телеканал «Вся Уфа» аспиранта БГАУ Ильгиз Долинин. Кстати, молодые ветеринары уже научились отличать близняшек друг от друга. Им помогает звук: один блеет коротко и громко, а другой долго и будто музыкально.