Фото: Ксения Калинина Жителям Башкирии напомнили о правилах любительского рыболовства Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана применяются Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура разъяснила, что с июня 2018 года в этих правилах установлена суточная норма вылова, которая предусматривает максимальные вес или количество биоресурсов, разрешенные к вылову для одного рыболова-любителя.

В водоёмах республики рыбаку в сутки разрешается выловить 5 кг судака, 5 кг щуки, одного пресноводного сома, 5 кг жереха и 20 раков

«Суммарная суточная норма добычи для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. При превышении нормы вылов должен быть прекращен», — объяснили в ведомстве.

Запрещено в любое время года и любыми орудиями ловить рыбу в озерах Банное и Южное Улянды, на участках реки Белой — от Юлдузовского водозабора Илишевского района до административной границы деревни Ангасяк Дюртюлинского района и от административной границы села Красный Яр Уфимского района до Солёной горы Уфимского района.

В разрешенный местах правилами определены запретные сроки добычи водных биоресурсов на период нереста — с 25 апреля по 5 июня. Вне нерестовых участков в это время рыбалка разрешена с одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина.

На водных объектах Башкортостана полностью запрещена добыча осетра русского, форели, тайменя, хариуса и стерляди.

За нарушение запретов и ограничений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.