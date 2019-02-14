Представителей активной молодежи приглашают на встречу с Радием Хабировым
УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Представителей активной молодежи – лидеров, спортсменов, ученых, предпринимателей, школьников приглашают на встречу с врио Главы Башкортостана Радием Хабировым.
Встреча состоится 21 февраля.
Главные условия — прийти на встречу с идеей, проектом или предложением, решающим конкретные социальные задачи, записать короткое обращение в формате «Я иду на встречу» и разместить его в социальных сетях с хештегом #расскажуоглавном.
Предложить темы для обсуждения можно в специальном поле анкеты регистрации. Зарегистрироваться можно в разделе «Мероприятия» АИС «Молодежь России». Вопросы по регистрации и встрече можно задать по телефону колл-центра: +7 (347) 246-56-31.