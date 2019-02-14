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14 февраля Четверг

Уфа   °

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Более половины уфимцев не отмечают День святого Валентина

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Более половины уфимцев не отмечают День святого Валентина Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Сервис «Авито» опросил более трех тысяч россиян ко Дню всех влюбленных и выяснил, как они относятся к этой дате.

56% опрошенных уфимцев не планировали отмечать этот праздник.

По мнению большинства опрошенных, отказавшихся его отмечать, 14 февраля не праздник — или же праздник, который не соответствует российским традициям (70%). Еще 12% видят за Днем святого Валентина только усилия маркетологов и стремление бизнеса заработать на влюбленных парочках. А 7% признались, что отмечать не хочет вторая половина.

Остальные 11% поделились своими вариантами, среди которых были такие: «бракоразводный процесс подходит к концу», «муж в командировке», «некогда», «нет денег», «не тот возраст», «работаю», «не с кем», «чушь какая-то» и «у нас есть День Петра и Февронии».

Самым популярным вариантом места празднования среди респондентов, которые решили отметить 14 февраля, стал «домашний» — опрошенные отдали ему 72% голосов. На втором месте — романтический поход в ресторан (15%). Идею провести выходные за границей выбрали всего 2% опрошенных. В целом по России большинство респондентов — 68% — также решили отметить этот день в домашней обстановке.

Выяснилось, что желание сделать приятное любимым поделило опрошенных уфимцев практически поровну: дарить подарки планируют 56% опрошенных, не дарить — 44%. Это в целом соответствует и всероссийскому соотношению: 53% и 47%.

Большинство опрошенных (37,4%) планируют потратить на подарок до тысячи рублей. Расстаться с суммой от 10 тысяч рублей и выше готовы 2,4% респондентов.

Главным атрибутом 14 февраля традиционно станут цветы — за них проголосовали 29% опрошенных. Следом расположились сладости (шоколад, конфеты) — 21%, на третьем месте — косметика и парфюмерия (20%).

Теги: праздники
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