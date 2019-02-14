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Две команды УГАТУ успешно защитили проекты на Зимней космической школе

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ОБЩЕСТВО
Фото: УГАТУ

Две команды УГАТУ успешно защитили проекты на Зимней космической школе Фото: УГАТУ

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Две команды Уфимского государственного авиационного технического университета успешно защитили свои проекты в рамках отборочной сессии восьмого чемпионата «Воздушно-инженерная школа» и Зимней космической школы МГУ. Цель проекта – привлечение школьников и студентов к наукоёмким и высокотехнологичным сферам, прежде всего, к космическим исследованиям. В этом году в работе школы участвовали около 70 школьных и студенческих групп из разных регионов России.

В состав команды факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта УГАТУ вошли студенты Егор Боронин, Ильдар Ахмадуллин и Екатерина Данилова. Предварительно они прошли проектное обучение на факультете. По словам преподавателей-наставников, «ребята не просто теоретизировали на бумаге или компьютере, а своими руками изготовили работающие изделия».

В состав второй команды вошли представители Уфимского авиационного техникума Алексей Фомин, Константин Ермолаев и Александр Астафьев. По словам преподавателя Флориды Диковой, «благодаря участию в чемпионате студенты получают опыт конструкторской работы, используют новые технологии при создании моделей ракет-носителей и бортовой электроники. Сегодня они продолжают работать над реализацией успешно защищенных проектов».

Также в рамках Зимней космической школы студенты посетили лекции по физике космоса, космонавтике, программированию, спутнико- и ракетостроению, практические занятия в радиопрактикуме физического факультета и НИИЯФ МГУ, побывали на предприятиях ракетно-космической отрасли РКК «Энергия» имени Королева и в Институте космических исследований РАН.

Награждение состоялось в центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ. Впереди студентов УГАТУ ожидает финал чемпионата, который пройдет в июле во Владимирской области.

Теги: УГАТУ
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