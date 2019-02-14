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Работники АО «Транснефть – Урал» победили в региональном этапе корпоративной спартакиады

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ОБЩЕСТВО
Фото: Транснефть

Работники АО «Транснефть – Урал» победили в региональном этапе корпоративной спартакиады Фото: Транснефть

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Тринадцать наград, в том числе семь золотых медалей, и победа в общекомандном зачете – с таким результатом вернулись спортсмены АО «Транснефть – Урал» из Самары, где на днях завершился региональный этап IV зимней Спартакиады организаций системы «Транснефть». Участие в нем приняли более шестидесяти человек – сотрудники АО «Транснефть – Урал», АО «Транснефть – Приволга» и АО «Транснефть – Прикамье».

Соревнования проводились по четырем видам спорта: лыжные гонки, сноуборд, горные лыжи и лыжная смешанная эстафета. В состав сборной вошли представители аппарата управления предприятия, а также филиалов – Туймазинского, Черкасского, Арланского и Челябинского нефтепроводных управлений, Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ).

В лыжных гонках сотрудники АО «Транснефть – Урал» заняли шесть призовых мест из двенадцати возможных (в том числе три первых), в горных лыжах – четыре из двенадцати (в том числе два первых), в сноуборде – два призовых места из шести (в том числе одно первое). В смешанной эстафете (четыре этапа по три километра) лыжники «Транснефть – Урал» опередили своих ближайших соперников из «Транснефть – Прикамье» на 37 секунд.

Заслуженные награды победителям и призерам вручал известный лыжник Александр Лёгков – заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года.

Впереди у победителей регионального тура – решающий, финальный этап зимней Спартакиады. В этом году он впервые пройдет в Уфе (1 – 3 марта), где встретятся лучшие лыжники, горнолыжники и сноубордисты, представляющие организации системы «Транснефть» со всей России.

Теги: транснефть
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