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Численность аспирантов в вузах Башкирии сократилась на 50%

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По сравнению с 2010 годом, численность аспирантов в вузах Башкирии в прошлом году сократилась наполовину — с 2758 до 1378 человек, в НИИ на треть — с 403 до 144 человек. Такие данные приводит Башкортостанстат.

По информации статистиков, в 2018 году в организации аспирантуры различного типа было принято 447 человек. В аспирантуры вузов поступило 87% из всех принятых, в аспирантуры НИИ — 13%.

Большинство принятых в 2018 году аспирантов, или 61% предпочли очную форму обучения.

В прошлом году окончили аспирантуру 351 человек, что на 37% меньше, чем в 2010 году. 311 человек выбыли из аспирантуры до окончания срока обучения в 2018 году. Это на 20% меньше, по сравнению с 2010 годом. Официальным показателем результативности аспирантуры считается удельный вес лиц, защитивших диссертации в общей численности выпускников.

В последние годы этот показатель имеет тенденцию к снижению. Так, если в 2010 году он составлял 40%, то в минувшем году — 11%. Таким образом, из 351 выпускника аспирантуры в 2018 году только каждый девятый аспирант защитил кандидатскую диссертацию.

В Башкирии подготовкой кадров высшей квалификации занимались в прошлом году 15 организаций.

Результативность работы аспирантуры, качество подготовки студентов во многом зависят от уровня научного руководства. В 2018 году подготовку аспирантов осуществляли 715 научных руководителей, из которых 92% обладали ученым званием. Ученое звание профессора имели 59% научных руководителей, доцента — 30%, звание члена-корреспондента и академика – 3%.

На одного руководителя НИИ в прошлом году приходилось в среднем 1,5 аспиранта, в образовательных организациях высшего образования — 2,2, резюмировали в Башстате.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что по данным компании HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата научных работников и преподавателей вузов — 17-20 тыс. рублей. Официальная статистика гораздо оптимистичнее. Согласно ей, средняя зарплата работников государственных организаций высшего образования и научных институтов за 2018 год составила около 65 тыс. рублей.

Теги: статистика, образование, аспиранты
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