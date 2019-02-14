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МЧС Башкирии предупреждает о снежном накате и заносах на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о снежном накате и заносах на дорогах Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает водителей о снежном накате и заносах на дорогах. В пресс-службе ведомства сообщили, что 15 февраля в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается снег, местами небольшой, днем также выпадет снег. Слабая метель, слабый гололед, на отдельных участках дорог снежный накат, ночью снежные заносы. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов, при прояснениях -17,-22, днем -5,-10.

На отдельных участках трасс ночью и утром прогнозируется туман, ухудшение видимости до 500-1000 метров.

В Уфе также выпадет снег, днем небольшой, на дорогах снежный накат, ночью снежные заносы. Ветер юго- западный 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -8,-10, при прояснениях до -15, днем -5,-7.

Теги: МЧС, предупреждение
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