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Из-за долгов уфимец лишился автомобиля Range Rover

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Из-за долгов уфимец лишился автомобиля Range Rover Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Судебные приставы Калининского района арестовали и изъяли у уфимца иномарку класса люкс — внедорожник Range Rover. Мужчина задолжал бизнесмену более 5,5 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе УФССП по РБ, он по договору займа взял в долг 4 млн рублей у индивидуального предпринимателя, но не исполнил свои обязательства в прописанный срок. С его финансовым положением на тот момент всё было стабильно. В итоге займодатель обратился в суд.

«Судья вынес решение взыскать сумму займа, а также проценты за пользование чужими деньгами. В итоге долг вырос до 5,5 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Должник не стал добровольно возвращать долг. Тогда бизнесмен принес исполнительный документ в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства выяснил, что у уфимца в собственности есть дорогостоящий внедорожник. Иномарку арестовали и теперь она будет продана — вырученные средства перечислят взыскателю в счет погашения долга.

Теги: судебные приставы
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