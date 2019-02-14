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Житель Сочи, выдававший себя за начальника ГИБДД Башкирии, предстанет перед судом

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

Житель Сочи, выдававший себя за начальника ГИБДД Башкирии, предстанет перед судом Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего жителя Сочи по статье «мошенничество». Мужчина с мая по июль 2018 года обзванивал уфимские рестораны, представляясь начальником регионального Управления ГИБДД.

«Он говорил, что хочет организовать у них банкет и просил срочно приехать в его служебный кабинет для обсуждения меню. В то время как сотрудники ресторанов ехали по указанному адресу, он продолжал разговаривать с ними и просил перевести деньги на несколько телефонных номеров», — сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры РБ.

Когда деньги поступали на счет, житель Сочи переставал выходить с потерпевшими на связь. Таким образом, он похитил около 80 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в суд.

Ранее главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал ситуацию, когда в Уфе на протяжении нескольких лет неизвестный звонил в столичные рестораны и представлялся начальником республиканского ГИБДД. Телефонный аферист требовал у менеджеров накрыть стол, а также закинуть деньги на телефон. Оказалось, что это был не один лжегосавтоинспектор, а три.

Теги: суд, прокуратура, ГИБДД РБ
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