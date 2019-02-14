Фото: автор Госкомитету Башкирии по ЧС приобретут новый газоанализатор для передвижной лаборатории Фото: автор

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение правительства РБ о приобретении газоанализатора для лаборатории регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Из бюджета республики на эти цели выделено 1046,7 тысячи рублей.

«Газоанализатор на основе интеллектуальных сенсорных модулей используется для оперативного анализа атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Сейчас передвижной лабораторией Госкомитета РБ по ЧС организованы постоянные замеры концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в городе Сибай, которые позволяют оперативно информировать жителей города о состоянии атмосферного воздуха».

Как информировало агентство «Башинформ», в Сибае работают три экологические лаборатории: химико-радиометрическая лаборатория ГБУ РБ СОМГЗ, вторая находится в ведении Минэкологии РБ, еще одна — объектовая, принадлежащая сибайскому филиалу УГОК. Они все подвижные, выезжают как по обязательным замерам, так и по звонкам граждан.