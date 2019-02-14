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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе Молодежные землячества Башкортостана отметят свой 10-летний юбилей

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

18 февраля в ГКЗ «Башкортостан» Молодежные землячества Республики Башкортостан отметят 10-летний юбилей и продемонстрируют свою деятельность.

«Мы проводили этнофорум «Наследие Урала», «Асылташ», спартакиаду Ассоциации молодежных землячеств, #UfaForum, — говорит Айзиля Мулюкова. — Наши проекты полезны тем, кто интересуется развитием малых территорий, созданием землячества своего района, хочет поближе познакомиться с активной молодежью со всей республики».

В рамках программы запланирован круглый стол по развитию деятельности молодежных землячеств «Роль молодежных землячеств в социально-экономическом развитии муниципальных образований Республики Башкортостан», выставка молодежных землячеств, презентация проектов «Асылташ», «Наследие Урала», интерактивные зоны для отдыха.

В концертной программе выступят как молодые артисты, творческие коллективы молодежных землячеств, так и популярные — Zainetdin, этно-рок группа «Аргымак», Юлия и Зилия Бахтиевы, ансамбль «Guzal-dance».

Теги: молодежь, землячества
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