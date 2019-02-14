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Реки Уфу и Миасс свяжет Долгобродский канал для обеспечения водой жителей Челябинска

ОБЩЕСТВО
Фото: Евгений Берсенев

Реки Уфу и Миасс свяжет Долгобродский канал для обеспечения водой жителей Челябинска Фото: Евгений Берсенев

УФА, 14 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Реки Уфу и Миасс свяжет Долгобродский канал — труба диаметром два метра, по которой вода напрямую потечет из одной реки в другую.

У Челябинска появится резервный источник воды.

Этот проект разработали еще в 70-е годы прошлого века. Вода по каналу должна была идти из реки Уфы в Аргази, потом – в реку Миасс, оттуда уже в Шершневское водохранилище. Но из 51 километра успели проложить только 30. Теперь проект будет реализован полностью, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Общая длина тракта составляет около 21 км. Его планируется построить в обход озера Увильды от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища, из которого река Миасс несет воду в Шершневское водохранилище. Таким образом, будет создан полноценный дополнительный источник питьевой воды для полутора миллионов жителей Южного Урала.

Каскад Шершневского и Аргазинского водохранилищ был образован в 1960-е годы для решения проблемы дефицита воды развивающегося челябинского промышленного узла. Шершнёвское водохранилище относится к речному долинному (русловому) типу с многолетним регулированием стока. Площадь водного зеркала Шершнёвского водохранилища – 39 кв. км, объем – 176 млн кубических метров, максимальная глубина – 14 м, средняя глубина – 4,5 м.

Теги: водоснабжение
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