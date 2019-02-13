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В Уфе школьников вместо физкультуры отправили убирать снег

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе школьников вместо физкультуры отправили убирать снег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе девятиклассников школы №69 вместо урока физкультуры отправили на улицу убирать снег. Родители и ученики сообщили о том, что учитель не дала переодеть сменную обувь и отправила на улицу.

«У меня замерзли руки и ноги, потому что не было перчаток и мне никто не говорил, что мы будем работать», — цитирует школьницу Лилию Каримову телеканал «Вся Уфа».

Педагог отказывалась слушать доводы детей о том, что они могут заболеть, так как не готовы к такому уроку на свежем воздухе. Как результат двое надорвали спины, трое простудились.

Директор школы пояснил, что был в отпуске и не знал о намерениях учителя физкультуры.

«Виновные выявлены, наказаны и по сути дела инцидент этот исчерпан, мы планируем на ближайшем совещании этот вопрос поднять, рассмотреть, чтобы впредь подобных явлений не было допущено», — объяснил директор центра образования №69 Уфы Ильмир Мазитов.

По словам юристов, привлекать школьников к подобным работам нельзя. Для этого необходимо организовать субботник.

Теги: Уфа, школа 69, снег
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