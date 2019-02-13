Фото: Олег Яровиков Нужны ли в Башкирии молочные кухни — опрос Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Мам, пап и опекунов просят принять участие в опросе Минздрава Башкирии о необходимости функционирования молочных кухонь. Взрослых просят ответить на восемь простых вопросов для того, чтобы улучшить доступность льготных молочных продуктов для детей до трех лет.

Напомним, сегодня в республике работает молочная кухня только в Уфе. На заседании в формате «Здравчас» врио главы республики Радий Хабиров поручил правительству узнать мнение населения о распространении этого опыта в других муниципалитетах региона.

«Может быть, стоит задуматься и пойти по пути создания центров диетического питания в регионе. Но сначала необходимо узнать, чего хотят родители, нужны ли их детям такие молочные кухни»., — сказал руководитель Башкортостана.