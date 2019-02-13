Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции В Стерлитамаке зарегистрировали 100-й брак в 2019 году Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

13 февраля в отделе ЗАГС города Стерлитамака зарегистрирован 100-й брак в 2019 году.

«Сотрудники отдела ЗАГС Стерлитамака вручили молодоженам Андрею и Марине первый семейный документ — свидетельство о заключении брака», — рассказали в Госкомитете Башкирии по делам юстиции.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в День всех влюбленных в текущем году официально зарегистрировать свои отношения пожелали 53 пары. Однако завтра, по словам специалистов, их может оказаться гораздо больше, так как спрос на красивые даты среди молодоженов не падает.