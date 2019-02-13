В Башкирии в селе Иглино на мусорной свалке нашли взрывоопасный снаряд
В Башкирии в селе Иглино на мусорной свалке нашли взрывоопасный снаряд Фото: Росгвардия РБ
УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В селе Иглино на мусорной свалке местный житель нашел предмет, похожий на снаряд.
Вместо того, чтобы сразу сообщить в правоохранительные органы, мужчина погрузил его в автомобиль и отвез в сельсовет. Прибывшие взрывотехники Росгвардии установили, что снаряд является взрывоопасным. К счастью, обошлось без жертв.
С соблюдением мер безопасности боеприпас вывезли за пределы села и уничтожили накладным зарядом.
Росгвардия напоминает о мерах предосторожности при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ними:
- ни в коем случае нельзя к ним прикасаться или оказывать любое физическое воздействие;
- запрещается перемещать подозрительный предмет, заливать жидкостями, засыпать грунтом, чем-то накрывать;
- нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку;
- о ее обнаружении следует немедленно сообщить в правоохранительные органы или службу спасения.