Фото: Росгвардия РБ В Башкирии в селе Иглино на мусорной свалке нашли взрывоопасный снаряд Фото: Росгвардия РБ

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Иглино на мусорной свалке местный житель нашел предмет, похожий на снаряд.

Вместо того, чтобы сразу сообщить в правоохранительные органы, мужчина погрузил его в автомобиль и отвез в сельсовет. Прибывшие взрывотехники Росгвардии установили, что снаряд является взрывоопасным. К счастью, обошлось без жертв.

С соблюдением мер безопасности боеприпас вывезли за пределы села и уничтожили накладным зарядом.

Росгвардия напоминает о мерах предосторожности при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ними: