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«Башнефть» запускает новую газокомпрессорную станцию

ОБЩЕСТВО
Фото: Башнефть

«Башнефть» запускает новую газокомпрессорную станцию Фото: Башнефть

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии началась опытно-промышленная эксплуатация новой газокомпрессорной станции, которая по своим показателям может считаться одной из лучших в России. Об этом сообщила АНК «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть»). Новая станция позволяет довести до 99% уровень полезного использования нефтяного газа на группе из четырех крупных месторождений на северо-западе республики – Татышлинского, Четырманского, Югомашевского и Игровского. Газ будет поставляться на Кармановскую ГРЭС для производства электроэнергии.

Как рассказали представители компании, показатель полезного использования газа для новой станции – самый высокий в «Башнефти» и один из лучших для нефтегазовой отрасли в целом. После ввода ее в эксплуатацию объем газа, поставляемого нефтяниками на Кармановскую ГРЭС, возрастет на 20% до 83 млн кубометров. Такой объем позволит выработать в год почти 300 млн кВт*ч энергии, что достаточно для обеспечения города с населением около 100 тыс. человек, такого как, например, Туймазы. Приемные сепараторы и блочные компрессоры, которыми оснащена станция, – российского производства.

В целом доля полезного использования попутного нефтяного газа на месторождениях «Башнефти» достигает почти 95%, треть всего газа отправляется для нужд энергетики. Также попутный газ используют для производства нефтехимических продуктов на двух газоперерабатывающих заводах нефтяной компании и закачивают в продуктивные пласты месторождений для поддержания нужного давления.

Программа по полезному использованию попутного газа действует в Башкирии с 2012 года и за прошедшее время объёмы сжигания газа на факелах удалось снизить в 4,5 раза, что благоприятно сказалось на экологии республики.

Теги: Башнефть
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