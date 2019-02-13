Фото: МегаФон Кто быстрее? Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в Уфе Фото: МегаФон

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

По результатам замеров пользователей популярного приложения Speedtest компания Ookla признала МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в Уфе и в целом по России в 2018 году*.

Средняя скорость загрузки данных в сети 4G МегаФона в Уфе в IV квартале 2018 года составила 25,19 Мбит/с. Выводы экспертов сделаны на основании 25080 замеров скорости через приложение SpeedTest на мобильных устройствах пользователей, проживающих на территории столицы Башкортостана.

«Высокая скорость интернета – один из главных приоритетов нашей компании. Мы постоянно развиваем сеть, чтобы абоненты комфортно пользовались передачей данных. Например, в Уфе в 2018 году мы в два раза расширили радиоканалы для базовых станций стандарта LTE, работающих на «пробивной» частоте 1800 МГц. Это позволило ускорить работу мобильного интернета в помещениях в полтора раза. Существенно увеличили емкость и радиус действующих базовых станций, а также построили много новых. За год объем трафика передачи данных в сети 4G в регионе вырос более чем на 50%. Для нас принципиально важно, что результаты нашей работы получили независимую оценку со стороны международных экспертов и подтверждаются замерами пользователей», – прокомментировал директор отделения компании «МегаФон» по Республике Башкортостан Дамир Байгильдин.

*По данным анализа Speedtest Intelligence («Спидтест Интелидженс») компании Ookla («Оокла»). Победитель премии Спидтест (Speedtest Awards) по данным за период 01.01.18 – 30.06.18. Самая быстрая средняя скорость загрузки в Уфе на всех типах устройств по данным за период 1.10.2018 – 31.12.2018. Торговые марки Ookla воспроизведены с разрешения правообладателя. Подробности на megafon.ru.