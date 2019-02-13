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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В сибайском пункте временного размещения поселилась семья с двумя детьми

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 13 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На базе физкультурно-спортивного комплекса сибайского института (филиала) БашГУ организован пункт временного приема местных жителей. В нем сейчас проживает одна семья — родители и двое детей 2 и 4 лет. По словам главы семейства, им пришлось переехать сюда из «зоны 500», так как дети стали себя плохо чувствовать — у них появилось головокружение, боль в горле. В пункте они живут уже три дня и будут находиться здесь до окончания обследования детей врачами.

Здесь можно разместить 15 человек. Для них созданы все необходимые условия: есть душевая, кухня, комната-спальня, столовая. Только продукты свои. Размещение бесплатное.

С момента организации пункта временного размещения в нем проживали девушка с маленьким ребенком, сейчас семья с двумя детьми. Одна бабушка была размещена на базе медколледжа.

«Пункты временного размещения предусмотрены также в педколледже, медколледже, колледже строительства и сервиса, многопрофильном колледже, но всех сначала размещаем здесь. У нас не объявлена зона ЧС, мы находимся в зоне повышенного риска. У нас превышение показателей по вредным веществам иногда есть, иногда его нет. Если есть превышение, семье стало тяжело, они могут поселиться в пункте временного размещения», — рассказала агентству «Башинформ» заместитель главы администрации Сибая Гюзель Ишемгулова.

Теги: Сибай, пункт временного размещения
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