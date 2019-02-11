Фото: Олег Яровиков УГНТУ вошел в топ-30 рейтинга Science Index Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет поднялся в рейтинге Science Index (Российский индекс научного цитирования) и занял 30-е место среди российских вузов, второе место среди опорных вузов России и первое место среди вузов Республики Башкортостан. В прошлом году УГНТУ занимал в рейтинге 36 место.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная библиографическая база данных научного цитирования, являющаяся источником информации для оценки деятельности организаций, которые ведут научно-исследовательскую работу. РИНЦ аккумулирует более 12 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более чем 6 тысяч российских журналов. База предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является также мощным аналитическим инструментом, который позволяет осуществлять оценку деятельности научно-исследовательских организаций и отдельных ученых.