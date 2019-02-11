Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Пришел свой человек, поборы в школах, на измене Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России свыше 80% родителей сталкиваются со школьными поборами. Башкирия среди тех регионов, где больше всего обращений с жалобами на поборы в школах.

Деньги — на парту. Школьные поборы в среднем по стране сегодня составляют более 4 тыс. рублей в год на одного ребенка, подсчитали эксперты ОНФ. О сборе денег в учебных заведениях сообщили 83% участников исследования «Сколько стоит бесплатное образование», с результаты которых опубликовали «Известия». Большая часть родительских денег идет на ремонт школ, хотя финансироваться он должен из бюджета. Деньги на эти цели в нынешнем учебному году сдали уже 52% опрошенных. Также учащихся просят оплачивать учебники, которые по закону должны предоставляться бесплатно. «Бывают случаи, когда эти деньги пускают на благотворительность, на лечение заболевших учеников и учителей, на вызов священника и Деда Мороза», — рассказали в издании. «При этом больше всего обращений с жалобами на школьные поборы поступает из Краснодарского края (12%), Челябинской области (7%), Башкортостана (6%), Крыма (5%)», — сообщили «Известиям» в комиссии Общественной палаты.

Одна из «несущих колонн» всей России. «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым рассказали, как в Башкирии возобновилась связь поколений. «Сто лет назад он стал первым, кто получил высокий статус, как тогда говорили, "автономной Советской Социалистической Республики». И сегодня этот регион заслуженно обладает репутацией одной из "несущих колонн" всей Российской Федерации», — говорится в сюжете и уточняется, что «речь — о Республике Башкортостан». «Недавно башкирская столица Уфа совершила важный рывок: здесь прошла международная конференция, приуроченная к 100-летию МОТ», — продолжают в новостях. «Республика, которую теперь возглавил Радий Хабиров, возвращает себя и на всемирный горизонт, что абсолютно заслуженно». Отмечается также, что в республике был и еще один юбилей — первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов — тот, кого вся Россия помнит как человека, оказавшегося на пике перемен, отметил 85-летие. «В свое время Рахимов с кем только не встречался, но всем памятен конфликт с руководителем собственной администрации Радием Хабировым, который потом уехал в Москву. В октябре прошлого года Путин вернул Хабирова в Уфу уже как врио главы республики. И сегодня Хабиров и Рахимов нашли общий язык», — говорится в сообщении. «Я вас поддерживаю», — отметил на встрече с ним Рахимов и добавил: «Свой человек пришел». «В Башкортостане возобновилась связь поколений», — резюмировали в «Вестях».

Протестные настроения. ИА REGNUM опубликовал первый рейтинг протестной активности регионов России за январь 2019 года, подготовленный «Институтом региональной экспертизы». В нем все регионы разделены на четыре группы: «красную» — где всё довольно тревожно, «оранжевую» — там протест заметен, но определяющей роли не играет, «жёлтую» и «зелёную» — по мере убывания протестных настроений. Башкирия в этом рейтинге оказалась в «оранжевой зоне» на 29 месте. В то время как Татарстан в этой же зоне занял 12 позицию. «Регионы, попавшие в данную группу, характеризуются наличием одной относительно значимой локальной проблемы и протестными выступлениями частного характера». Например, для Башкирии это экологическая ситуация в Сибае. Это вызывает значительный общественный резонанс и сохраняет высокий потенциал протестной активности, пояснили в REGNUM

«Атака на людей». В продолжение «протестной» темы телеканал «Дождь» передал, что «жители башкирского Сибая записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили его обратить внимание на «экологическую катастрофу» в городе». Как рассказал телеканалу местный активист, «в видеообращении президента попросили вмешаться в ситуацию и приостановить стройку цементного завода на территории города, а также приостановить деятельность завода буровых реагентов, который «выбрасывает в воздух отравляющие вещества». Жительница города назвала ситуацию «химической атакой» и сообщила, что в квартиру попадают выбросы через открытое окно. «Это двойная атака на людей. (...) Завод химических реагентов делает такие выбросы, что черные тучи над городом, дышать невозможно», — сказала она. Сибайцы начали жаловаться на недомогания, связанные с запахом серы, в середине ноября, напоминают в издании. Источником загрязнения воздуха оказался нерабочий карьер по добыче медной руды.

Как оповестили «Новые Известия», «из-за полыхающего пожара в заброшенной шахте в Сибае зарегистрировано 23-кратное превышение ПДК диоксида серы».

На Сибайском карьере, добыча руды в котором не ведется более 10 лет, выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров, продолжает тему INTERFAX.RU

В «Коммерсанте» говорится, что в Сибае «жителям так называемой зоны-500 предложено переехать в пункты временного размещения, которые оборудованы в городе». Сотрудники УГОКа начали заливать карьер щелочным раствором для погашения очагов тления руды, уточнили в издании.

На измене. Как узнало «Федеральное агентство новостей», украинского посла в Канаде обвинили в госизмене за продажу жителю Башкирии земли в Крыму по российским законам. Выяснилось, что «дипломат продал жителю Башкирии 20 тыс. кв. метров земли в Сакском районе Крыма за 4,7 млн рублей». При этом супруга посла дала свое разрешение продать участок в соответствии с Семейным кодексом России, отмечается в материале. «Чтобы скрыть сделку, посол выписал на ее заключение доверенность у подчиненного себе же консула в Канаде, маскируя необходимость личного подписания документа на российском бланке. А чтобы совсем замести следы, посол скрыл этот доход в декларации за 2017 год», — говорится в сообщении. Теперь украинский юрист намерен обратиться в суд, правоохранительные органы и МИД Украины, чтобы дипломата отстранили от должности, а всё его имущество конфисковали, пишут в ФАН.

Ждали, когда пройдут судороги. РИА Новости приводит объяснение башкирских медиков видео с «брошенной» на полу пациенткой. Сотрудники Стерлитамакской клинической больницы № 1 прокомментировали ролик, на котором пациентка учреждения лежит на больничном полу. Его в соцсети опубликовала соседка пациентки по палате. «Женщина потеряла сознание и лежала на холодном полу час и 20 минут», — говорится в описании к видео. «На записи запечатлен момент, когда в палату пришли две медсестры. Увидев, что на полу лежит пациентка, они осмотрели ее и измерили давление. Поднимать женщину они не стали. После этого медики на некоторое время покинули палату — по словам медсестер, чтобы вызвать врача», — сообщает агентство. Как пояснила одна из медсестер, коллеги не стали перекладывать женщину на койку, потому что ждали, пока у нее пройдут судороги. «Пациентка должна была оставаться на твердой поверхности, потому что у нее был припадок. В этом случае нельзя трогать человека и поднимать его», — рассказала она.

По данному инциденту Минздрав Башкирии проводит проверку, добавили в РИА Новости.