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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Две жительницы Уфы пострадали во время квеста

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Две жительницы Уфы пострадали во время квеста Фото: автор

УФА, 11 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Две жительницы Уфы пострадали во время модного квеста. Об этом сообщает Рен ТВ, ссылаясь на паблик «Плохие новости» «ВКонтакте».

Известно, что две молодые пары в погоне за острыми ощущениями решили пройти квест-страшилку с участием актеров. Их завели в темную комнату, где находился мужчина в маске, «вооруженный» электрошокером. Во время игры участникам было предложено подойти к стене и прочитать инструкцию. Когда они подошли к табличке, на них выпрыгнул тот самый мужчина с шокером. Девушки попятились, споткнулись и упали. Квест остановили.

Одна из участниц ударилась спиной, расцарапала копчик и разбила колено, вторая рассекла лоб об угол стены.

У организаторов игр в аптечке были лишь бинты и зеленка, поэтому пришлось вызвать скорую помощь. Девушек госпитализировали. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Отмечается, что сотрудники аттракциона просят уфимок написать расписки, что те не имеют к ним и их деятельности претензий.

Теги: квест
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