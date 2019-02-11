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11 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В горах Башкирии в начале недели потеплеет до 0 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В горах Башкирии в начале недели потеплеет до 0 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

По Башкирии с ростом атмосферного давления в начале недели погодные условия будут благоприятными – без интенсивных снегопадов и метелей, сообщает республиканский Башгидромет.

Температура не опустится ниже -17 градусов. По прогнозу на 11 февраля на территории Башкирии местами небольшой снег. Ветер южный умеренный, температура воздуха ночью -10,-15°, местами до -20°, днем -5,-10°.

12 февраля существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами -22,-27°, днем -6,-11°, в горных районах до 0°.

13 февраля характер погоды существенно не изменится.

Напомним, на прошлой неделе в Башкирии интенсивно шел снег. За один день с 7 по 8 февраля в разных районах Башкирии выпало от 4 до 14 см осадков. Больше всего снега досталось горным местностям, в частности, Белорецкому району. На станции «Уфа-Дема» зафиксировано 11 см снега — это 85% от одной декадной нормы, в Стерлитамаке выпало 14 см – 79% от декадной нормы.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что последняя снежная зима наблюдалась в 2017 году. Тогда за февраль в Башкирии выпало две месячные нормы осадков. Февральский рекорд по количеству снега принадлежит 2008 году, тогда выпало 248 процентов от нормы, на втором месте 2001 год (244%), на третьем — 2007-й (232%).

Теги: прогноз погоды
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