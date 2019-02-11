Потоп на улице Авроры в Уфе был вызван движением грунта - мэрия
Потоп на улице Авроры в Уфе был вызван движением грунта - мэрия Фото: Ксения Калинина
УФА, 11 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Уфе на улице Авроры 9 февраля прорвало трубу, проезжая часть заполнилась водой.
Как сообщал «Башинформ», после звонка очевидцев на место прибыли 36 рабочих и девять единиц техники.
«На текущий момент аварийный участок определен: из-за подвижки грунта лопнул сварочный шов. Специалисты приступили к ремонтным работам. Планируется, что они завершатся к утру 11 февраля», — говорится на сайте уфимской администрации.