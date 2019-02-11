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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В пяти домах Кировского района Уфы восстановили водоснабжение

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

В пяти домах Кировского района Уфы восстановили водоснабжение Фото: Администрация Уфы

УФА, 11 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В домах № 10/1, 12/2, 12/4, 14 и 14/1 по улице Высотной в микрорайоне Юрюзань в Уфе водоснабжение восстановлено. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Жители этих домов остались без холодной и горячей воды из-за аварии в системе водоснабжения 10 февраля. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Силами сотрудников МУП «Уфаводоканал» во всех домах было восстановлено водоснабжение.

Причины отключения выясняются. Во время восстановительных работ для жителей домов подвозили техническую и питьевую воду.

Теги: отключение воды
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