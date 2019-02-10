В Уфе у жителей двух районов планово отключат холодную воду
В Уфе у жителей двух районов планово отключат холодную воду Фото: автор
УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
12 февраля у жителей некоторых домов Орджоникидзевского района отключат холодную воду. Об этом сообщает МУП Уфаводоканал.
Причина — плановые работы с заменой запорной арматуры на водопроводной линии. Вода будет отсутствовать в период с 11.00 до 17.00 часов 12 февраля у жителей домов:
ул. Пионерская 11, 13,13/1,14, 15,16, 20, 22, 22/1
ул. Нефтяников 18, 18/1, 20
пер. Садовый 23а
ул. Черемуховая 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б,16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
ул. Пионерская 20 — Школа № 125
ул. Пионерская 15/1 — поликлиника
ул. Гагарина 18 — магазин «Удача» п. Н. Черкассы.
13 и 14 февраля отключения произойдут в домах Ленинского района.
Полный график отключения опубликован на сайте МУП Уфаводоканал.