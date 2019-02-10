Фото: ИА «Башинформ» В нескольких школах Уфы введен карантин по гриппу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии и Уфе растет число заболевших гриппом и ОРВИ. На 8 февраля количество отсутствующих по причине заболевания составило 12 626 человек, что составляет 10,7% от общего количества обучающихся в школах города.

Как сообщается на сайте городской администрации, на сегодняшний день, в связи с высоким уровнем заболеваемости приостановлен образовательный процесс:

до 11 февраля в пяти классах школы-интерната № 3, в трех классах школы № 103 и в одном классе школы №49;

до 12 февраля в шести классах школы № 107;

до 13 февраля в одном классе школы № 132;

до 14 февраля в одном классе школы № 107;

с 11 по 16 февраля приостановлен образовательный процесс в лицее № 123. В данной образовательной организации уровень заболевших превысил 20%.

«В каждом образовательном учреждении может складываться своя ситуация. В случае, если число заболевших в классе достигает 20%, то решение по введению карантина в отдельных классах принимает руководитель образовательной организации», — прокомментировали в городской администрации.

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в период эпидемического подъема заболеваемости организует «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ с 4 по 18 февраля с 10.00 до 16.00 по телефону в 8-800-700-90-30. Информацию можно найти на сайте Управления.

Специалисты будут отвечать на вопросы жителей республики о рисках и последствиях заражения гриппом, мерах личной и общественной профилактики гриппа, правилах ношения маски, давать рекомендации родителям, как уберечь детей от заболевания в эпидемиологический сезон.