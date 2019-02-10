Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.06

EUR 74.89

10 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии открылся памятник воинам-интернационалистам

ОБЩЕСТВО
Фото: Павел Бизикин

В Башкирии открылся памятник воинам-интернационалистам Фото: Павел Бизикин

УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

9 февраля в городе Салавате состоялось торжественное открытие памятника салаватским парням — участникам локальных войн. Памятник расположен рядом со стеной памяти с фотографиями парней, погибших в горячих точках.

Инициатор установки памятника — депутат Горсовета, тренер, иподиакон Успенского кафедрального собора Сергей Данилов. Спонсором выступил депутат Госсобрания, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов. Солдата изваял мастер по обработке камней Артем Будаков.

«Это была цельная глыба из гранита — габбро-норит, привезенный из Сибайского карьера. Самый сложный этап — обрубить камень, было очень много отходов. Притом все делалось вручную с «болгарками», было очень тяжело. Для нас это большая честь, да и не каждый возьмется за изготовление такого памятника. Родители погибших парней могут приходить к гранитному солдату, возлагать цветы», — сообщил мастер салаватской газете «Выбор».

Теги: памятники, воины-интернационалисты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе 22-летний парень надругался над третьеклассницей
Преступление произошло 8 февраля в уфимском микрорайоне Черниковка. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, 22-летний па
За убийство бизнесмена из Башкирии преступники получили 40 лет лишения свободы на двоих
25 и 15 лет заключения в колонии строгого режима получили убийцы бизнесмена из Башкирии. Эджод Носиров и Алишер Нуриддинов отправились за решетку по реш
Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов выиграл бронзу Кубка мира
Башкирский биатлонист стал бронзовым призером седьмого этапа Кубка мира. Эдуард Латыпов при тяжелых погодных условиях (в канадском Кэнморе было -20 граду
В Башкирии пациентка больницы пролежала около часа на холодном полу
Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, события развивались в больнице города Стерлитамака. Автор видео утверждает, что пожилая пациентка поте
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть