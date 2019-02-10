Фото: Павел Бизикин В Башкирии открылся памятник воинам-интернационалистам Фото: Павел Бизикин

УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

9 февраля в городе Салавате состоялось торжественное открытие памятника салаватским парням — участникам локальных войн. Памятник расположен рядом со стеной памяти с фотографиями парней, погибших в горячих точках.

Инициатор установки памятника — депутат Горсовета, тренер, иподиакон Успенского кафедрального собора Сергей Данилов. Спонсором выступил депутат Госсобрания, генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов. Солдата изваял мастер по обработке камней Артем Будаков.

«Это была цельная глыба из гранита — габбро-норит, привезенный из Сибайского карьера. Самый сложный этап — обрубить камень, было очень много отходов. Притом все делалось вручную с «болгарками», было очень тяжело. Для нас это большая честь, да и не каждый возьмется за изготовление такого памятника. Родители погибших парней могут приходить к гранитному солдату, возлагать цветы», — сообщил мастер салаватской газете «Выбор».