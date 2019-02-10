Фото: https://chishmy.bashkortostan.ru Археологи Башкирии начинают проект по мусульманским средневековым святыням республики Фото: https://chishmy.bashkortostan.ru

УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Археологи Башкортостана начинают проект, связанный с мусульманскими средневековыми святынями, расположенными на территории республики. Об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности уфимского Института истории, языка и литературы, сообщил заведующий отделом археологии Никита Савельев.

«Мы начинаем очень важный проект — работы по мусульманским средневековым святыням на территории Башкортостана. В первую очередь речь идет о так называемых чишминских мавзолеях. Они долгие годы были обойдены вниманием научного сообщества, — говорит археолог. — Вокруг сохранившихся есть еще другие, разрушенные мавзолеи. Там итак развит религиозный туризм, и я считаю, что наши работы помогут получить новые важные сведения о возникновении здесь культовой архитектуры в эпоху Золотой Орды».

Мусульманские мавзолеи Хусейнбека и Тура-хана в Чишминском районе и оригинальный кирпичный мавзолей Бэндибикэ в Кугарчинском районе Башкортостана принято датировать XIV — XV вв. Достопримечательности являются объектами паломничества туристов.