В Уфе переносится остановка общественного транспорта «Училище искусств»
В Уфе переносится остановка общественного транспорта «Училище искусств» Фото: http://ufacity.info
УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе переносится остановка общественного транспорта «Училище искусств». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Отныне остановка «Училище искусств» будет находиться напротив жилого дома №8 по улице Новомостовой (расстояние от перекрестка ул. Заки Валиди – ул. Новомостовая 85 метров). Ориентиром служит магазин «Каменный двор».
Решение о переносе было принято 7 февраля в связи с проведением реставрации здания (бывшего завода Уфимкабель) по улице Цюрупы, 12. Основная цель переноса — обеспечение безопасности прохожих.