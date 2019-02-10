Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.06

EUR 74.89

10 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе переносится остановка общественного транспорта «Училище искусств»

ОБЩЕСТВО
Фото: http://ufacity.info

В Уфе переносится остановка общественного транспорта «Училище искусств» Фото: http://ufacity.info

УФА, 10 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе переносится остановка общественного транспорта «Училище искусств». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отныне остановка «Училище искусств» будет находиться напротив жилого дома №8 по улице Новомостовой (расстояние от перекрестка ул. Заки Валиди – ул. Новомостовая 85 метров). Ориентиром служит магазин «Каменный двор».

Решение о переносе было принято 7 февраля в связи с проведением реставрации здания (бывшего завода Уфимкабель) по улице Цюрупы, 12. Основная цель переноса — обеспечение безопасности прохожих.

Теги: городской транспорт
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter   или по
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
За убийство бизнесмена из Башкирии преступники получили 40 лет лишения свободы на двоих
25 и 15 лет заключения в колонии строгого режима получили убийцы бизнесмена из Башкирии. Эджод Носиров и Алишер Нуриддинов отправились за решетку по реш
В Уфе 22-летний парень надругался над третьеклассницей
Преступление произошло 8 февраля в уфимском микрорайоне Черниковка. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, 22-летний па
Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов выиграл бронзу Кубка мира
Башкирский биатлонист стал бронзовым призером седьмого этапа Кубка мира. Эдуард Латыпов при тяжелых погодных условиях (в канадском Кэнморе было -20 граду
В Башкирии пациентка больницы пролежала около часа на холодном полу
Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, события развивались в больнице города Стерлитамака. Автор видео утверждает, что пожилая пациентка поте
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть