В Башкирии в некоторых районах похолодает до -23 градусов
В Башкирии в некоторых районах похолодает до -23 градусов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
В воскресенье, 10 февраля, в некоторых районах Башкирии температура воздуха понизится до -23 градусов. Больших осадков, по прогнозам Башгидрометцентра, не ожидается.
«Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°, днем -5, -10°», — уточнили синоптики.
Спасатели предупредили автомобилистов о том, что на отдельных участках федеральных и республиканских трасс прогнозируется снежный накат , ночью и утром туман, видимость ухудшится до 500-1000 метров.