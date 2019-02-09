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10 февраля Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в некоторых районах похолодает до -23 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в некоторых районах похолодает до -23 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В воскресенье, 10 февраля, в некоторых районах Башкирии температура воздуха понизится до -23 градусов. Больших осадков, по прогнозам Башгидрометцентра, не ожидается.

«Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13°, днем -5, -10°», — уточнили синоптики.

Спасатели предупредили автомобилистов о том, что на отдельных участках федеральных и республиканских трасс прогнозируется снежный накат , ночью и утром туман, видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Теги: прогноз погода, Башкирия
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