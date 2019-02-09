Фото: администрация Уфы В Уфе с 11 февраля стартует акция «Безопасный путь» Фото: администрация Уфы

УФА, 9 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На 33% увеличилось количество аварий в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столичной ГИБДД зарегистрировали 154 ДТП и 199 пострадавших (рост на 37%).

37 аварий — это наезды на пешеходов, 18 из которых произошли в момент, когда люди переходили проезжую часть по «зебре».

«За прошедший месяц сотрудниками ГИБДД города к административной ответственности было привлечено 634 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам, а также 272 пешехода, переходивших дорогу в неустановленных местах. Еще с 12 пешими участниками дорожного движения была проведена профилактическая беседа – горожане еще не закончили школу», — сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Уфимская мэрия с госавтоинспекцией с 11 февраля запускает акцию «Безопасный путь», в которой дорожные инспекторы будут пропагандировать соблюдение ПДД и проводить профилактику детского травматизма на дорогах.